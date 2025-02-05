سيناتور ديمقراطى منتقدا خطة دونالد ترامب لقطاع غزة: أمر جنونى

محمد جمال

قال السيناتور الديمقراطى كريس كونز، بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، إنه بعد سماعه اقتراح دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لم يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن رأيه، ووصف السيناتور الديمقراطي الخطة بأنها أمر جنونى ولا يستطيع التفكير في مكان على وجه الأرض قد يرحب بالقوات الأمريكية بدرجة أقل، حيث تكون احتمالات تحقيق أي نتيجة إيجابية أقل بكثير من المتوقع.

موجة استهجان بين نواب الحزب الديمقراطى بعد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين إلى أرض جديدة، حيث وصفوه بأنه فقد عقله.

وأعلن دونالد ترامب، عقب اجتماعه بنتنياهو في البيت الأبيض، عن نيته الاستيلاء على قطاع غزة، وإمكانية إرسال قوات إلى هناك ونقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة وإعادة تطوير المنطقة، وقال: لا يوجد أمام الفلسطينيين بديل سوى مغادرة غزة بشكل دائم بسبب الدمار الذى خلفته حرب إسرائيل على حماس.