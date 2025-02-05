سيناتور ديمقراطى: سيطرة أمريكا على غزة ستسبب مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين

محمد جمال

قال السيناتور الديمقراطى كريس مورفى على موقع إكس تعليقا على تصريحات دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، إنه فقد عقله تمامًا، حيث إن غزو الولايات المتحدة لغزة من شأنه أن يؤدى إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وعقود من الحرب فى الشرق الأوسط، واصفًا الفكرة بأنها مثل نكتة "سيئة ومريضة".

وهناك موجة استهجان بين نواب الحزب الديمقراطى بعد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين إلى أرض جديدة، حيث وصفه البعض بأنه فقد عقله.

وأعلن دونالد ترامب، عقب اجتماعه بنتنياهو فى البيت الأبيض عن نيته الاستيلاء على قطاع غزة، وإمكانية إرسال قوات إلى هناك ونقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة وإعادة تطوير المنطقة، وقال: لا يوجد أمام الفلسطينيين بديل سوى مغادرة غزة بشكل دائم بسبب الدمار الذى خلفته حرب إسرائيل على حماس.