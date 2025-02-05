سياح العالم ينبهرون بعظمة الحضارة المصرية فى زيارتهم لمعبد الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من السحر والجمال تسود المعالم الأثرية والسياحية حول الأقصر مع دقات الموسم السياحى الشتوى، ودفء حرارة الشمس في فترات الصباح مع الإنخفاض في درجات الحرارة، حيث يتوافد سياح العالم على معبد الأقصر بكورنيش النيل بصورة يومية لدى زيارتهم للمعابد في شرق وغرب المحافظة، فيعتبر معبد الأقصر الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبة للإله آمون، من أهم معالم الأقصر الأثرية بمدخل ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى.

وتشهد المعالم الأثرية والسياحة حول محافظة الأقصر شرقاً وغرباً حالة من الإقبال السياحي الكبير والأفواج الضخمة القادمة من مختلف دول العالم بأعداد مميزة، وأجواء من البهجة والفرحة بين السائحين مع انخفاض درجات الحرارة نهاراً لتسجل ما بين 18 لـ25 درجة في فترة الظهيرة، وذلك مع دخول الموسم السياحى الشتوى، حيث تبدأ رحلات سياح العالم فى الأقصر صباحاً في زيارات بالباصات السياحية إلى معابد شرق وغرب محافظة الأقصر.

ومن جانبه يقول أحمد بدر مدير معبد الأقصر، إن معبد الأقصر بنى فى عام "1390-2353 ق.م" برعاية الملك أمنحتب الثالث، وجاء بعده الملك رمسيس الثانى الذى أضاف فى الفناء الأعمدة والبيلون المدخل الأول، فأصبح يحتوى على مدخل وبرجين، وكل برج في شكل منحرف وأمامه تمثالان جالسان لرمسيس وبجانبهما أربعة تماثيل واقفة، وتمت إعادة إثنين منهما لموقعهما بعد تحطمهما في العصور السابقة، موضحاً إنه داخل المعبد توجد مسلة بناها رمسيس الثانى لتصوير انجازاته الحربية وانتصاره على الأعداء فيها، وهى عبارة عن البرج الأول بارتفاع 24 مترًا (79 قدمًا)، بناه رمسيس الثانى وزين البرج بمشاهد انتصارات رمسيس العسكرية فى (معركة قادش)، كما سجلت انتصارات الفراعنة فى وقت لاحق، وانتصارات الأسرة 25 (السلالة النوبية).



التوافد السياحي الكبير في معبد الأقصر



تماثيل رمسيس الثانى تبهر السياح فى معبد الأقصر (1)



تدفقات كبيرة لسياح العالم فى معبد الأقصر



استمتاع السائحين في معبد الأقصر



التوافد السياحي اليومي في معبد الأقصر



الأفواج من حول العالم يزورون معبد الأقصر



التوافد السياحى داخل معبد الأقصر بكورنيش النيل