سفير مصر فى بيروت يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية اللبنانية

كتب أحمد جمعة

قدم السفير علاء موسى أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لجمهورية مصر العربية لدى لبنان إلى العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك خلال مراسم أقيمت فى قصر بعبدا، مقر رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وخلال اللقاء مع الرئيس عون ضمن مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل السفير المصري له تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ثقة مصر في كفاءة وقدرة الرئيس عون على قيادة دفة البلاد في تلك المرحلة الهامة من تاريخ لبنان، ومعربًا عن التفاؤل بمستقبل ملئ بالازدهار والتقدم للبنان.

وجدد السفير المصري استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة للبنان وتطلعنا لسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، والعمل معها للارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس عون لزيارة مصر في أقرب وقت، والتي نقلها له وزير الخارجية خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت يوم 31 يناير 2025.



ومن جانبه، أكد الرئيس جوزاف عون اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية والأخوية مع مصر، معربًا عن بالغ تقديره للدور الذي اضطلعت به مصر طوال الفترة الماضية، وكذا جهودها في إطار اللجنة الخماسية والتي كان لها الفضل في إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكدًا حرصه على تلبية الدعوة الموجهة إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وكذا ثقته الكاملة في وقوف مصر، على عهدها دائمًا. إلى جانب لبنان.



وجدير بالذكر أن السفير علاء موسى قدم أوراق اعتماده ضمن أول مجموعة سفراء تقدم أوراق اعتمادها للرئيس جوزاف عون منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية يوم 9 يناير الماضي.