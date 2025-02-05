رغم الانتقادات واسعة النطاق.. ترامب: الجميع يحبون مقترحى بشأن غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجميع يحبّون مقترحه بشأن غزة رغم الانتقادات الواسعة.

يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه الانتقادات بشأن ما أعلنه ترامب حول رؤيته لمستقبل قطاع غزة.

وكان قد وأعلن دونالد ترامب، عقب اجتماعه بنتنياهو في البيت الأبيض، عن نيته الاستيلاء على قطاع غزة، وإمكانية إرسال قوات إلى هناك ونقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة وإعادة تطوير المنطقة، وقال: لا يوجد أمام الفلسطينيين بديل سوى مغادرة غزة بشكل دائم بسبب الدمار الذى خلفته حرب إسرائيل على حماس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة، وأكد اعتقاده بضرورة نقل السكان إلى خارج القطاع، حيث لا يوجد مبنى واحد قائم، والمباني القائمة سوف تنهار.

وأضاف أثناء رده على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتقد أنهم - في إشارة إلى الفلسطينيين- يجب أن يحصلوا على قطعة أرض جيدة وجديدة وجميلة، بحسب شبكة سي إن إن.

وتابع ترامب، أنه بعد ذلك سيطلب من بعض الأشخاص - لم يسمهم- أن يجمعوا الأموال اللازمة لبنائها وجعلها جميلة وصالحة للسكن وممتعة.

وعندما سُئل عما إذا كان للفلسطينيين الحق في العودة، قال ترامب للصحفيين، إنه يأمل أن يتمكن من القيام بشيء لطيف - في إشارة إلى المنطقة الجديدة- حيث لا يرغبون في العودة.