رئيس جامعة بنها يشهد تجربة محاكاة خطة إخلاء لأحد مبانى إدارة الجامعة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم، تجربة محاكاة خطة إخلاء جزئي لأحد مبانى إدارة الجامعة "مبنى الأمن الإداري – مبنى رعاية الشباب".

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشؤون الطبية بالجامعة، وفريق عمل وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن تنفيذ تجربة المحاكاة تأتي في إطار تدريب العاملين على كيفية التصرف السليم والمنظم لإخلاء المبنى في حالة الطوارئ، حفاظاً على سلامتهم ورفع درجة الوعي والاستعداد لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة والتعامل معها بشكل منضبط وآمن.

ووجه "الجيزاوي"، الشكر إلى مديرية أمن القليوبية والحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية والمستشفيات الجامعية، لمشاركتهم الفعالة في تنفيذ نموذج محاكاة خطة إخلاء مبنى إدارة الجامعة "مبنى الأمن الإداري ومبنى رعاية الشباب".

وأضاف الدكتور السيد فودة، أن تنفيذ تجربة محاكاة الإخلاء يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعاملين بالجامعة، مشيدا بالدور التي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، بالإضافة إلى دورها فى التوعية المستمرة للعاملين بالجامعة بأهمية توافر كافة الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

كما أكد الدكتور إبراهيم راجح، أن تجربة محاكاة الإخلاء تمت بنجاح وتم إخلاء مبنى الأمن الإداري ومبنى رعاية الشباب في وقت قياسي، مضيفا أنه يتم تفعيل وحدات الأزمات داخل كليات الجامعة وعمل حملات توعية بصفة مستمرة للتعامل مع كافة الأزمات الطارئة.

وجدير بالذكر أن تنفيذ المحاكاة لمبنى الأمن الإداري ومبنى رعاية الشباب قد سبقه عقد ورش عمل بالجامعة للعاملين تضمنت تدريبات عملية على كيفية مواجهة الحرائق واتباع التعليمات أثناء حدوث الحرائق وكيفية التواصل مع فرق الطوارئ، كيفية التصرف السليم والمنظم لإخلاء المبنى.



رئيس جامعة بنها يشهد محاكاة إخلاء مبني إداري



خلال تنفيذ نموذج المحاكاة



الحماية المدنية والإسعاف تشارك في الإخلاء