رئيس الوزراء: نستهدف أكثر من 5 ملايين متر مكعب يوميا من تحلية مياه البحر

كتبت هند مختار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف أكثر من 5 ملايين متر مكعب يوميا من تحلية مياه البحر.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة حريصة فى الموازنة الجديدة على زيادة الدعم فى شتى المجالات والأولوية للتعليم والصحة.

وتابع مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى، أن الدولة تضع سيناريوهات للتعامل مع أي أزمات ، موضحا أن هناك توجيه من الرئيس بأن تكون هناك "إدارة محترفة" للأزمات وتنسيق التحرك من الأجهزة المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عن كشف بترولي جديد " بترول - غاز" فى منطقة كينج مريوط من شركة " بريتش بتروليم".

وتابع "مدبولى" إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ 10.6 مليار دولار خلال عام 2024

وقال أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق ، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة لوزير البترول المصري للعراق لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجال النفط



ولفت إلي أن الدولة تقدر جهد ودور، منظمات المجتمع المدني ، موضحا إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم ، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.



وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوي ، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.



وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين