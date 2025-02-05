رئيس الأسقفية يشارك فى انتخابات أسقفًا جديدًا لأبروشية شمال إفريقيا

كتبت - بتول عصام

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في انتخابات اختيار أسقف جديد لأبرشية شمال إفريقيا الأسقفية. إذ تضم الأبرشية خمس دول: الجزائر، تشاد، ليبيا، موريتانيا، وتونس، بالإضافة إلى إقليم كرسي القديس أوغسطينوس، أسقف هيبو.

اجتمع السنودس ولجنة الانتخاب بمدينة نجامينا، تشاد، للإعلان عن النتيجة النهائية، حيث تم اختيار الدكتور أشلي ناّل ليصبح ثاني أسقف لأبرشية شمال إفريقيا.

أعرب رئيس الأساقفة عن خالص تهانيه للقس الكنن الدكتور أشلي ناّل على اختياره أسقفًا لأبرشية شمال إفريقيا، متمنيًا له التوفيق في خدمته الجديدة، وصلى أن يمنحه الروح القدس الحكمة والشجاعة والنعمة، وهو يرعى شعب الأبروشية.

واختتم رئيس الأساقفة: ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن تقديرنا وشكرنا للجنة الانتخابات على خدمتهم الأمينة في الإشراف على عملية الانتخاب إذ حافظوا على نزاهة العملية الانتخابية لتستمر الكنيسة في الوحدة والنمو.

