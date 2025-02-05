رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الاتحادية لروسيا: زيارة اليماحى تفتح صفحة جديدة للتعاون

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أكدت رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية فالنتينا ماتفيينكو، أن الزيارة الأولي لمحمد اليماحي لروسيا بصفته رئيسا للبرلمان العربي، ستفتح صفحة جديدة في تاريخ التعاون بين الجمعية الاتحادية الروسية والبرلمان العربي، مشيرة إلى الموقف الشخصي لرئيس البرلمان العربي المؤيد لتعزيز التعاون مع روسيا في مجموعة واسعة من المجالات.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، قول رئيسة المجلس الفيدرالي التي أشارت إلي أن روسيا والعالم العربي يرتبطان بعلاقات الصداقة التقليدية والاحترام المتبادل.. مؤكدة أن روسيا تقدر دائما تقديرا عاليا علاقاتها مع جامعة الدول العربية والأعضاء فيها.

وقالت:" إننا ندعو بشكل مشترك إلى مراعاة المبادئ والقواعد للقانون الدولي والقيم التقليدية والتنوع الثقافي، وترى روسيا أيضا في هذه الزيارة إمكانية كبيرة لتبادل مثمر للخبرات التشريعية مع الدول الأعضاء في البرلمان العربي.

وأضافت أنه هناك مجموعة التعاون مع برلمانات الدول العربية يتولى برئاستها النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي للعلوم والتعليم والثقافة إلياس أوماخانوف في المجلس الفيدرالي ودعت وفد البرلمان العربي للمشاركة في الدورة الـ11 "لمؤتمر نيفسكي البيئي الدولي" الذي سيعقد في سانت بطرسبرج في 22-23 مايو القادم.

وتحدثت فالنتينا ماتفيينكو، بصفتها رئيسة مجلس الجمعية البرلمانية الدولية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عن أنشطتها واقترحت النظر في إمكانية حصول البرلمان العربي على وضعية المراقب فيها.. مشيرة إلى أن وجود فرص تبادل الخبرات في المجال التشريعي وتوسيع تنسيق الجهود على المنصات البرلمانية الدولية وعقد فعاليات مشتركة.

يذكر أن فالنتينا ماتفيينكو وقعت مع محمد أحمد اليماحي مذكرة تفاهم بين الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والبرلمان العربي ومن المقرر أن يوقع رئيس مجلس الدوما للجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين على هذه الوثيقة لمواصلة تطوير العلاقات البرلمانية بين روسيا الاتحادية والبرلمان العربي.