حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات.. أبرز رسائل رئيس الوزراء باجتماع الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالى القادم، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية، كما أوضح أن الدولة حريصة فى الموازنة الجديدة على زيادة الدعم فى كاف المجالات والأولوية للتعليم والصحة.

رسائل رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن وضع الدولة المصرية فى ظل ما يحدث حولنا، قائلا: "الحمد لله الدولة المصرية مستقرة، والمواطن يجد كافة احتياجاته، وآمن، وقادر ينزل فى أي وقت"، مؤكدا أن الدولة مخططة لكافة احتياجاتها.

وقال فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن الدولة تستهدف أكثر من 5 ملايين متر مكعب يومياً من تحلية مياه البحر.

وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوى، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن كشف بترولي جديد " بترول - غاز" فى منطقة كينج مريوط من شركة " بريتش بتروليم".



وقال إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ 10.6 مليار دولار خلال عام 2024.

رئيس الوزراء: زيادة الصادرات الزراعية المصرية لـ10.6 مليار دولار خلال 2024



قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ10.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق .



ولفت إلي أن الدولة تقدر جهد ودور، منظمات المجتمع المدني ، موضحا إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم ، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.



وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوي ، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.



وتابع أن هناك تنسيقا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين.