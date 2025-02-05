اليوم السابع
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جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025

الأربعاء، 05 فبراير 2025 04:56 م
جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية التجارة جامعة عين شمس
كتبت – سارة وائل

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نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 8/2/2025.

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية

 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية 

 

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025

 
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لشعبة الدراسة باللغة العربية بتجارة عين شمس

 
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية بتجارة عين شمس

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

 
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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

 
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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية 







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جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية التجارة جامعة عين شمس

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جدولة تجارة عين شمس



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