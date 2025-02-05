جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025

كتبت – سارة وائل

نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 8/2/2025.



جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية



جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025

لشعبة الدراسة باللغة العربية بتجارة عين شمس



جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025



جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025



جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025



جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025