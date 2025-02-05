جاهزين لبكرة.. إعلام الزقازيق يطلقون مبادرة "ديجتال مايند- DIGITAL MIND" لتوعية الشباب بالذكاء الاصطناعي

فريق المحافظات

أطلق مجموعة من طلاب قسم الإعلام شُعبة العلاقات العامة والإعلان بكلية الآداب جامعة الزقازيق، مبادرة توعوية عن الذكاء الاصطناعي باسم "ديجتال مايند- DIGITAL MIND" تحت "شعار سابقين بخطوة.. جاهزين لبكرة" ضمن مشروع تخرجهم.

وقال الطلاب المشاركون في المبادرة، أن الفكرة الرئيسية للمبادرة هي توعية الشباب بكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وأدواته المنتشرة حالياً في العديد من القطاعات.

وأضاف الطلاب أنه مع تسارع وتيرة التطور أصبح لزاماً علينا أن نستفيد من كل الإمكانيات التى يحملها الذكاء الاصطناعى لنسهم معاً فى بناء مستقبل مشرق وتحقيق النمو المستدام.

وأشار الطلاب أنه فكرة مشروع التخرج تتماشى مع روئية مصر الرقمية 2030، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء كوادر مؤهلة لتعامل مع هذه التكنولوجيا.



وأكدت ديجتال مايند على أهمية توعية الشباب باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى بشكل مسؤول وأخلاقي بما يتوافق مع القيم الإنسانية ليكون عاملاً للخير يحمى حقوق الأفراد ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وأشاد الطلاب باستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025 – 2030 وجهود المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، والذى يضم كافة جهات الدولة المعنية؛ فى تطبيق هذه التكنولوجيا وتطويعها لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى، للاستفادة من تطبيقاته والحد من المخاطر.

فريق عمل مبادرة "ديجتال مايند - Digital Mind"

ضم فريق عمل مبادرة ديجتال مايند 30 طالبًا تحت إشراف الدكتور وفاء صلاح أستاذ العلاقات العامة والإعلان بجامعة الزقازيق وهم: مريم عقيل ويمني ابراهيم وأحمد بنداري وندي فرج و إسراء المحلاوي وسهيلة صلاح ومريم رضا ونيرة مرسي وميرنا حجازي وأحمد الشلفة وساره الأعصر ونيرة محمد كامل وهدير ممدوح وبسملة هاني ورحمة محمد وسيمون ناير ومريم زكريا وروان حاتم وشروق السيد ونيرة محمد وسيد الشافعي وأسامة محمد وندي عزت ونورهان العراقي وتقي منصور وسلمي سليم ومريم هاني وسلمي أحمد ومروة أيمن ودانا ممدوح.