جامعة قناة السويس تطلق مؤتمرها البيئى الأول حول السياحة المستدامة

الإسماعيلية -صبرى غانم

تنظم كلية السياحة والفنادق مؤتمرها البيئى الأول تحت عنوان "السياحة المستدامة والتحديات البيئية.. نحو حلول مبتكرة لمستقبل أخضر"، يوم الثلاثاء 25 فبراير، فى الكلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يُقام المؤتمر تحت إشراف الدكتورة نيفين جلال، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة سمر مصلح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية السياحة المستدامة، والتحديات البيئية التى تواجه القطاع السياحى، مع تقديم حلول مبتكرة تسهم فى تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

يتناول المؤتمر عددًا من المحاور الهامة، أبرزها استراتيجيات دمج السياحة البيئية فى الوجهات المحلية، ودورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى السياحة الثقافية والتراثية كأداة للحفاظ على البيئة من خلال تعزيز الوعى بأهمية التراث وحمايته، إلى جانب السياحة البيئية كوسيلة للحفاظ على البيئة المحلية عبر تبني ممارسات مستدامة تقلل من التأثيرات السلبية على النظم البيئية.

يأتى انعقاد هذا المؤتمر فى إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز الوعي البيئي، ودعم الأبحاث والمبادرات التي تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية السياحية وحماية البيئة، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية في قطاع السياحة.