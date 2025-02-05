جامعة دمنهور تشارك فى ملتقى الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد بشرم الشيخ.. صور

نظم قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2025، تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية".

وتأتي مشاركة جامعة دمنهور تحت رعاية الدكتور الهامى ترابيس، رئيس الجامعة، والدكتور ماجد شعله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأشراف الدكتور محمد عشرى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب. وبمشاركة اتحاد طلاب الجامعة متمثلا فى الطالب حازم خليل عقدة رئيس اتحاد طلاب جامعة دمنهور والطالبة سارة إبراهيم نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة دمنهور، شارك وفد الجامعة فى فعاليات الملتقى.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن الاتحادات الطلابية هي الركيزة الأساسية لبناء جيل واعٍ وقادر على المساهمة في تنمية المجتمع، موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة على دعم الأنشطة الطلابية بمختلف أشكالها، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب الجامعي. ومن خلال هذا الملتقى، نسعى إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات، وتنمية المهارات القيادية للطلاب، بما يعزز دورهم في بناء مستقبل الوطن، وأن الاتحادات الطلابية بجانب كونها ممثلة في طلاب الجامعات والمعاهد، فهي أيضًا قوة دافعة لتطوير العملية التعليمية والحياة الجامعية، ونتطلع إلى استمرار مثل هذه اللقاءات التي تسهم في خلق جيل قادر على تحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز دور الاتحادات الطلابية في تطوير الأنشطة الجامعية، واستحداث أنشطة جديدة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد السبت أول أيام الملتقى، السلام الوطني ،ثم افتتاحية قرآنية ،ثم فيلم تسجيلي لتاريخ الاتحادات الطلابية عبر التاريخ ،ثم كلمة مسجلة لمعالى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثم كلمة مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، ثم حفل تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية، وتلاها جلسة حوارية مع النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالاتحادات الطلابية ودورها في الحياة الجامعية.

وتضمنت فعاليات الملتقى ورش عمل ذاتية تناقش مدى إمكانية استحداث أنشطة طلابية جديدة وتعظيم الاستفادة من الأنشطة القمية بين الجامعات، بالإضافة إلى المائدة المستديرة والتي تجمع بين رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم لمناقشة سبل تطوير الأنشطة الطلابية في الجامعات والمعاهد المصرية.

كما أوضح الدكتور كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذا الملتقى يمثل منصة مهمة للحوار والتفاعل بين قادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، ويأتي هذا الملتقى في إطار رؤية وزارة التعليم العالي لتعزيز دور الاتحادات الطلابية، وتمكين الطلاب من تطوير أنشطتهم بما يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

كما نؤمن بأن القيادات الطلابية الفاعلة هي اللبنة الأولى لصناعة قادة المستقبل، وأنهم يهدفون إلي وضع استراتيجيات عملية للنهوض بالأنشطة الطلابية وتعظيم الاستفادة منها من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية، وإن تمكين الطلاب من المشاركة في اتخاذ القرار يعزز من قدرتهم على الإبداع وتحمل المسؤولية، ويؤهلهم ليكونوا قادة في مجالاتهم المختلفة.





جامعة دمنهور تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية (8)







جامعة دمنهور تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية (1)







جامعة دمنهور تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية (2)







جامعة دمنهور تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية (3)







جامعة دمنهور تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية (4)







جامعة دمنهور تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية (5)







جامعة دمنهور تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية (6)



