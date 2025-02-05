جامعة المنوفية تنظم قافلة طبية بيطرية بقرية كفر أبو الحسن بقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة المنوفية قافلة بيطرية مجانية لقرية كفر أبو الحسن مركز قويسنا تحت إشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة مديرية الطب البيطرى بالمنوفية وإدارة مركز قويسنا تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن جامعة المنوفية تحرص على تنظيم قوافل متكاملة إلى القرى والمناطق.

الأكثر احتياجا وتنظيم قوافل بيطرية بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال الفحص المجانى للحالات المريضة وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين لزيادة الوعي وزيادة الإنتاج.

مضيفاً أن القافلة الطبية البيطرية ضمت كوادر طبية متميزة من الأطباء البيطريين بالجامعة وبالوحدة البيطرية، ونقابة الأطباء البيطريين بالمنوفية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتدريب طلاب الجامعة على الحالات الإكلينيكية الحقلية، مؤكداً أن القوافل الطبية البيطرية تعد فرصة حقيقية للطالب للاتصال المباشر بالأطراف المجتمعية لإكسابه خبرات حقيقية تنمى قدراته فى التعامل مع المجتمع بعد التخرج وبداية الحياة العملية.

وأكد الدكتور صبحي شرف أن قطاع خدمة المجتمع يحرص على التنوع في قوافلة التى ينظمها لتشمل الخدمات الطبية والبيطرية والتوعوية والصناعية والزراعية والثقافية لتصل لكل فرد في القرى الاكثر احتياجاً، ويأتي الاهتمام بالقوافل البيطري بهدف المساهمة في دعم اقتصاد الأسر المنتجة والذي يؤدي بالتالي لدعم الاقتصاد الوطنى من الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف الدكتور صابر الفيومي عميد كلية الطب البيطري أن القافلة قامت بالكشف على عدد كبير ومتنوع من الثروة الحيوانية بالقرية وبلغ عدد المستفيدين منها ( 70 ) حالة أمراض باطنة أبقار واغنام كما تم تشخيص حالات الحمل باستخدام السونار لعدد ( 130) حالة ما بين أغنام وابقار وخيول، وعدد (150) حالات الدواجن والأرانب.

شارك في أعمال القافلة الدكتور السيد جليلة وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ايمان باظة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، والدكتور محمد الشاطبي مدير المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالقاهرة وباحث بمعهد بحوث صحة الحيوان بكفر الشيخ، ودكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور صبري الفخرانى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتورة سهام حمدى منسق عام القوافل البيطرية بالمديرية وإدارة قويسنا البيطرية.