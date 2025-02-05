توصيات هامة من الزراعة لمزارعى البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
البصل الفتيل بالوجه القبلي:
1- منع الري في الزراعات المبكرة ،والتي وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا.
2-الاستمرار في نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة.
3- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها للزراعات المتأخرة من محصول البصل .
البصل الفتيل بالوجه البحري:
1-الاستمرار في نقاوة الحشائش.
2-الانتهاء من اضافة الدفعات السمادية اللازمة لمحصول البصل .
3-إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصى بها لمحصول البصل .
4-استمرار عمليات الري بانتظام .
البصل من البصيلات بالوجه القبلي:
1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.
2-الاستمرار في زراعة حقول إنتاج البصيلات كما بالشهر السابق.
3- إضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة آزوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوم من الدفعة السابقة (الأولى).
إنتاج بذور البصل (البصل الروس).
1- إجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي و اللطعة الأرجوانية و حشرة التربس و ذبابة البصل .
2- إجراء التسميد حسب المعدلات .
3- إجراء عملية الري بانتظام على أن يكون على الحامي.