اليوم السابع
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توصيات هامة من الزراعة لمزارعى البصل

الأربعاء، 05 فبراير 2025 09:58 ص
توصيات هامة من الزراعة لمزارعى البصل محصول البصل
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور  علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- منع الري في الزراعات المبكرة ،والتي وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا.

2-الاستمرار في نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة.

3- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها للزراعات المتأخرة  من محصول البصل .

البصل الفتيل بالوجه البحري:

1-الاستمرار في نقاوة الحشائش.

2-الانتهاء من اضافة الدفعات السمادية اللازمة لمحصول البصل .

3-إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصى بها لمحصول البصل .

4-استمرار عمليات الري بانتظام  .

البصل من البصيلات بالوجه القبلي:

1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.

2-الاستمرار في زراعة حقول إنتاج البصيلات كما بالشهر السابق.

3- إضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة آزوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوم من الدفعة السابقة (الأولى).

إنتاج بذور البصل (البصل الروس).

1- إجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي و اللطعة الأرجوانية و حشرة التربس و ذبابة البصل .

2- إجراء التسميد حسب المعدلات .

3- إجراء عملية الري بانتظام على أن يكون على الحامي.
 







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انتاج البصل

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