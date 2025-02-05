تعرف على أهم الإجراءات الواجب اتباعها قبل حصاد البطاطس

كتبت أسماء نصار

محصول البطاطس واحد من المحاصيل الاستراتيجية، التي تحتل مكانة مرموقة في قائمة صادراتنا الزراعية، علاوة على كونها أحد الركائز الأساسية التي لا غنى عنها، في قائمة الغذاء اليومي لعموم المصريين، ما يحتم مضاعفة معدلات إنتاجيته، وحمايته من الإصابات المرضية والحشرية، المتوقعة على مدار الموسم.

وفى التقرير التالى نتعرف من على أهم الإجراءات الواجب اتباعها قبل حصاد البطاطس وفقًا لوزارة الزراعة:

1- الحفاظ على محصول البطاطس من الإصابة بفراشة درنات البطاطس لذا لابد من إجراء عملية رش وقائي لهذه الفراشة التي يطلق عليها المزارع “سوسة البطاطس”.

2- عند الحصاد لابد وأن يكون الجفاف الحادث للمحصول طبيعي، ويمكن معرفة ذلك بألا يكون هناك إصابة على المجموع الخضري، وعند الإمساك بحبة البطاطس نجد أن القشرة البطاطس لا يحدث لها تقشير، كما أن انفصالها عن المداد بسهولة دليل على نضجها.

3- أن تصبح منطقة التاج وهي الجزء الواصل بين المجموع الجذري والمجموع الخضري “فارغة” نتيجة حصول النبات على الغذاء منها، ويميل المجموع الخضري على الأرض ويجف جفاف طبيعي.

4 - عند الحصاد يتم إزالة المجموع الخضري قبل الحصاد بـ 24 ساعة.

5 - استبعاد الدرنات المكشوفة تحسبا لوجود إصابة بها أو قد يكون فراشة درنات البطاطس قد ضربتها، خاصة أن العروة الصيفي نحصل منها على درنات للعروة النيلي والعروة الشتوي، كما أنه إذا كان المحصول للتسويق يفضل استبعاد هذه الدرنات.

6 - استبعاد الدرنات المكشوفة، ثم يتم الحصاد من بعد آذان الفجر حتى الساعة العاشرة صباحا في ضوء ارتفاع الدرجات الحرارة، وذلك كي يتم حصاد البطاطس ورفعها من الحقل في غضون الساعة العاشرة.