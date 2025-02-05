تضامن المنوفية تنظيم احتفالية كبرى لدعم 500 أسرة أولى بالرعاية بقرى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بمحافظة المنوفية ،احتفالية كبرى لدعم 500 أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية بقرى ساقية المنقدى وسمادون وجريس بمركز اشمون، وقريتي الكمايشة وطنوب بمركز تلا،تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

تضمنت الاحتفالية توزيع عدد 1500 بطانية ولحاف بواقع عدد 2لحاف وبطانية لكل أسرة، جاء ذلك تزامنا مع اطلاق جمعية الاورمان حملة "ستر ودفا واطعام" فى جميع قرى ومراكز محافظة المنوفية، بهدف توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين وسلال اطعام الدفا لمجابهة فصل الشتاء.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن الاحتفالية جاءت للتأكيد على الدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال فصل الشتاء لحماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء فضلا عن تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع مئات الألاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين فى محافظة المنوفية.

ويذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق 3 حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحي المبارك من كل عام.



