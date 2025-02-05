بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى فى العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات والاستعدادات لشهر رمضان، ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس امس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدا الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.



