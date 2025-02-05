بانوراما قناة السويس.. سياحة ترفيهية ببورسعيد بين الفنار القديم والبيت الإيطالى

بورسعيد - محمد عزام

تُعد واجهة قناة السويس بمحافظة بورسعيد، واحدة من أبرز الوجهات السياحية والتاريخية في مصر، لما تحتويه من معالم تراثية ذات طابع فريد يجمع بين التاريخ والجمال المعماري، وتتميز المنطقة بتنوع معالمها التي تعكس فصولًا مختلفة من تاريخ بورسعيد وعلاقتها بالقناة، وفيما يلي أبرز معالمها: يمثل فنار بورسعيد القديم أحد أبرز المعالم التاريخية في المدينة، حيث يعود تاريخه إلى عام 1869.

أُنشئ الفنار لتوجيه السفن العابرة لقناة السويس، وهو مصنوع من الخرسانة المسلحة التي كانت تُستخدم لأول مرة عالميًا في ذلك الوقت، ويتميز الفنار بتصميمه المميز ولونه الأبيض والأسود، ويمثل شاهدًا على افتتاح القناة وعصر الملاحة البحرية الحديثة.

كما يُعد البيت الإيطالى أحد المباني التاريخية التي تتميز بالطراز المعمارى الأوروبى الذي يعكس تأثير الجاليات الأجنبية التي عاشت في بورسعيد خلال الحقبة الاستعمارية.

يقع البيت بالقرب من قناة السويس، ويمثل نموذجًا مميزًا للعمارة الإيطالية التي تجمع بين البساطة والجمال، وكان هذا المبنى مركزًا للعديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، ولا يزال حتى اليوم رمزًا للتنوع الثقافي للمدينة.

وممشى ديليسبس، الذي يتواجد عند المدخل الشمالي لقناة السويس، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى فرديناند ديليسبس، المهندس الفرنسي الذي كان وراء فكرة حفر القناة وربط البحرين الأحمر والمتوسط.

ويستقطب الممشي الذي تقع قاعدة تمثال ديلسيبس في آخر الممشى بالقرب من ميناء الصيد، السياح المهتمين بتاريخ القناة ودورها في الاقتصاد العالمي.

كما تعد ساحة مصر تُعد من أحدث الإضافات التي تزين واجهة قناة السويس، وتمثل الساحة رمزًا للفخر الوطني وتضم تمثالًا ضخمًا لامرأة مصرية تحمل الشعلة، تستقبل السفن العابرة لقناة السويس.

وتعتبر الساحة وجهة سياحية جذابة تستقطب الزوار والسكان المحليين، خاصةً مع إطلالتها المباشرة على القناة، ما يجعلها مكانًا مثاليًا للتنزه والاستمتاع بجمال المنطقة.

إلى جانب هذه المعالم، تُعد الواجهة البحرية لقناة السويس منطقة حيوية وسياحية تتناغم فيها الطبيعة مع التاريخ، تضم الواجهة كورنيشًا مميزًا يوفر إطلالات رائعة على السفن المارة بالقناة، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم تجربة فريدة للزائرين.

وتعتبر واجهة قناة السويس في بورسعيد لوحة فنية تجمع بين التاريخ والمعمار والطبيعة، وتمثل رمزًا للريادة المصرية في عالم التجارة البحرية، وزيارة هذه المنطقة تُعد تجربة لا تُنسى لعشاق التاريخ والجمال.



الغيوم من ساحة مصر



الفنار



تمثال ام الدنيا في ساحة مصر



جانب من البيت الإيطالي في بورسعيد



ساحة مصر في بورسعيد



ساحة مصر في بورسعيد_1



فنار بورسعيد من أسفل



مقاعد في ساحة مصر