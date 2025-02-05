المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين

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وقعت المغرب وموريتانيا الثلاثاء اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي والاستفادة من شبكات الكهرباء واستغلال موارد الطاقات المتجددة في البلدين.

وقع الاتفاقية المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء طارق همان، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء سالم محمد العابد، في العاصمة الموريتانية "نواكشوط".

ويأتي مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا والمغرب ، في إطار المبادرة المغربية الأطلسية الرامية إلى تعزيز العلاقات الإفريقية (جنوب - جنوب)، وتعد خطوة لتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية للبلدين وتحسين أدائها وفتح آفاق للتبادل الطاقي بين البلدين وبين أوروبا وغرب إفريقيا في إطار تجمع الطاقة لغرب إفريقيا.

كما يمكن من خلال المشروع الاستفادة من التكامل عبر ربط شبكات الكهرباء في المغرب وموريتانيا في إطار السعي لتحقيق تكامل أفضل واستغلال أمثل لموارد الطاقات المتجددة التي يزخر بها كلا البلدين.

ومن خلال هذه المبادرة الاستراتيجية، يعمل كل من المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء والشركة الموريتانية للكهرباء على تعزيز شراكتهما من أجل تطوير قطاع الكهرباء في البلدين وتعزيز الاندماج الإقليمي لشبكات الكهرباء.

وكان المغرب وموريتانيا قد وقعا، مؤخرا بالرباط، على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين البلدين.