"المصريين أوت دور" تحصل على مساحات إعلانية في أكتوبر وزايد والتجمع الخامس

تستعد شركة المصريين للدعاية والإعلان (المصريين أوت دور)- إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية- للحصول على حقوق اللوحات الإعلانية بعدد من المدن الجديدة أبرزها القاهرة الجديدة (بمناطق التجمع الخامس)، والشيخ زايد، وحدائق أكتوبر بمحيط منطقة الواحات ودهشور، وهي من الأعلى المناطق استهدافًا بالحملات الإعلانية لكبرى الشركات.

يأتي هذا في إطار خطة شركة المصريين للدعاية والإعلان (المصريين أوت دور) برئاسة منتصر النبراوي، في تنويع الخيارات أمام الشركات الراغبة في تحقيق أقصى استفادة من حملاتها الإعلانية لتحقيق تأثير فعال وتكلفة اقتصادية مناسبة، كما تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته شركة المصريين أوت دور في تقديم خدمات مميزة بعد حصولها على حقوق الإعلان داخل وخارج مطار القاهرة الدولي، والذي يعد من بين أكبر المطارات في المنطقة من حيث عدد الرحلات والركاب.

وتستهدف شركة المصريين أوت دور، الحصول على مساحات إعلانية جديدة لخدمة شريحة أوسع من العملاء، وتقديم مستوى مميز في الشكل والمضمون والمستوى التقني للحملات الإعلانيةمما يلائم احتياجات العملاء في الانتشار في مناطق للجمهورية المختلفة.

ونجحت "المصريين أوت دور" خلال السنوات الماضية في تقديم خدماتها للعديد من الشركات الكبرى في قطاعات مختلفة، وتحقيق نتائج فعالة لحملاتها الإعلاني بفضل ما تتميز به من فريق محترف صاحب خبرات واسعة في مجال العمل الإعلاني، واستخدام أحدث التقنيات والأساليب في تصميم وتنفيذ الحملات الإعلانية الخارجية لتحقيق أهداف عملائها.



شركة المصريين للدعاية والإعلان (المصريين أوت دور) شركة إعلانات متخصصة توفر حملات استراتيجية للعلامات التجارية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، تمتلك الشركة عقد حصري في مطار القاهرة الدولي (CIA) لامتلاك كل موقع إعلاني داخل وخارج مطار القاهرة الدولي.

تهتم الشركة بتوفير حملات فعالة وعالية الجودة لكل من العلامات التجارية، وتسعى لتطبيق الأساليب الاستراتيجية الحديثة بشكل دائم.