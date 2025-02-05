المشرف العام على القومى للإعاقة: الوعى قضية مجتمع ولا قيمة لشىء بدونه

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، على أهمية وقيمة الوعى المجتمعى فى الحفاظ على الهوية ومقدرات الدولة المصرية، والوعى بالنسبة لقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيل المجتمع للتعامل معهم بشكل إيجابى، مؤكدة أن الوعى قضية مجتمع وأن كل شىء يبدأ بالوعى ولا قيمة لشىء بدونه، مثمنة فى هذا الصدد جهود السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تأكيدها على دور الوعى فى بناء الوطن.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، فى بيان لها، إلى استراتيجية المجلس التى يدخل ضمن أهدافها رفع الوعى المجتمعى بقضايا وأدوار الأشخاص ذوى الإعاقة وأنهم فاعلين فى المجتمع وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدورهم و بحقوقهم وواجباتهم.

وقالت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن كل مؤسسات الدولة عليها إدراج قضية الوعي ضمن أولوياتها وأن تتكاتف وتتوحد الجهود في سبيل نهضة ورفعة وطننا الحبيب مصر، وأن الأشخاص ذوي الاعاقة نسيج من هذا الوطن ولديهم الإدراك الكامل بجهود الدولة المصرية التي تمت بالنسبة لتمكينهم خلال العشر سنوات الماضية وأنهم دوما في طليعة الصفوف التي تدافع عن هذه الجهود.