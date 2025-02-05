المشدد 7 سنوات لسائق وعامل قتلا شخصا بسبب خلافات سابقة بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق توك توك وعامل ديكورات، لاتهامهما بقتل شخص طعنا بسلاح أبيض، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10629 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3215 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد م ح"، 24 سنة، سائق توك توك، و"محمد أ ع"، 19 سنة، عامل ديكورات، مقيمان حوض المنيرة الخصوص، لأنهم في يوم 3 / 8 / 2024، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه أحمد عبد الحميد فؤاد عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمان عقدا العزم علي ذلك وبيتا النية وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين (مطواتين) فاحتفظ كل بسلاحه، ثم تحينا فرصة مواتية وما أن أبصراه بالطريق حتى أسرع إليه الأول وباغته بطعنة بسلاحه الأبيض في فخذه الأيسر، قاصداً من ذلك قتله والآخر إلى جواره يشد من أزره، ويحول بالقوة دون غوث المجني عليه، ووكزه بسلاحه الأبيض ليمكن الأول من الظفر به فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواتين)، كما أن المتهم الثاني ضرب المجني عليه محمود عبد الحميد فؤاد، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك، وما أن شاهده حتي قام بالتعدي عليه مستخدما في ذلك سلاح أبيض (مطواه) بأن سدد له طعنة بوجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أعجزته عن أشغاله مدة تزيد عن 20 يوماً، وكان قصده أن يحول دون إغاثته شقيقه المجني عليه أحمد عبد الحميد فؤاد علي النحو المبين بالتحقيقات.