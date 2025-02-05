المشدد 10 سنوات لعامل غافل طفلة واحتضنها وقبلها بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل، لاتهامه بالتعدى على طفلة وتقبيلها بالإجبار ومحاولة التعدى عليها، كما حكمت بحبس المتهم 5 سنوات لحيازته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15531 لسنة 2024 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 2980 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "خليل م خ"، 24 سنة، مقيم العزبة البيضاء الخصوص القليوبية، عامل، لأنه فى يوم 11 / 10 / 2024، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، هتك عرض المجنى عليها الطفلة "شمس ا م"، التى لم تجاوز سن الـ12 سنة، بغير قوة أو تهديد، بأن غافلها من خلفها وتحسسها من مؤخرتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز مواد مخدرة.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة الخصوص، إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجنى عليها، وعزى قصد المتهم من ذلك هتك عرض المجنى عليها.