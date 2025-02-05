اللجنة النقابية بجامعة حلوان تكرم أبناء العاملين المتفوقين باحتفالية مميزة

محمد صبحى

نظّمت جامعة حلوان احتفالية خاصة لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة.

وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور السيد قنديل أن هذه الأجيال تمثل الأمل الحقيقي في بناء مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن التسلح بالعلم والمعرفة هو الطريق الأمثل لتحقيق النجاح والتقدم. وأضاف: "هذا اليوم هو لحظة حصاد لجهود الطلاب وأسرهم، ونفخر بمشاركتهم فرحتهم بهذا الإنجاز".

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن تكريم أبناء العاملين يعد تقليدًا سنويًا يعكس اهتمام الجامعة بأسرتها الكبيرة، مؤكداً أن الجامعة تفخر بأبنائها وتسعى دائمًا لدعمهم وتحفيزهم لمواصلة التميز العلمي.

وشهد فعاليات الحفل اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة ، وهشام رفعت، فريدة محمد هاشم، أمناء الجامعة المساعدين.

وأشار البيان الصادر عن الجامعة إلى أن الحفل نظمته اللجنة النقابية للعاملين بجامعة حلوان، تحت إشراف الأستاذ صلاح بهنسى، رئيس اللجنة، الأستاذ عماد الدين سعيد، أمين الصندوق، الاستاذ محمود عرفة، مستشار اللجنة النقابية، تقديرًا لجهود العاملين في دعم المسيرة التعليمية.

وقد شهد تكريم أبناء العاملين الحاصلين على شهادات متفوقة في مختلف المراحل التعليمية، حيث تم تقديم شهادات تقدير وهدايا عينية لهم، تقديراً لإنجازاتهم.

واختُتم الحفل بأجواء احتفالية مميزة، حيث التقط المكرمون وذووهم الصور التذكارية مع قيادات الجامعة، في لحظة تجسد معاني الفخر والاعتزاز بإنجازات الأبناء.