الفول البلدى يكسو غيطان الشرقية بزراعة 6930 فدانا من إجمالى المستهدف

الشرقية- فتحية الديب

محصول الفول البلدي له دورا ملموسًا واقتصاديًا في حياة غالبية المزارعين بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى لخواصه ودوره الكبير في تحسين خصوبة التربة، وتوفير مصدر غذائي أساسي لكل من الإنسان والحيوان.

يقول المهندس "أشرف نصير" مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بالشرقية، إن الفول البلدى من المحاصيل الزراعية المهمة فى خريطة المحاصيل الشتوية للمزارع الشرقاوى، ما يستدعي منا اهتمامًا للتوعية بقواعد واشتراطات الزراعة وأهمها اتباع السياسة الصنفية المعتمدة من مركز البحوث الزراعية ممثلاً في معهد المحاصيل الحقلية.

وأردف: "أنه تم زراعة 6930 فدانا من إجمالى المستهدف زراعته هذا العام من محصول الفول البلدى 8080 فدانا"، لافتا أن محصول الفول البلدي تبدأ زراعته في الوجه البحري بداية من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر و فى حالة وجود هالوك يفضل تأخير الزراعة لبداية شهر ديسمبر، حيث يلعب المحصول دورًا ملموسًا واقتصاديًا في حياة غالبية المزارعين، ويساعد في تحسين جودة التربة، خاصة في الأراضي الجديدة، حيث يسهم في تجديد التربة بمادة عضوية مهمة تعزز من خصوبتها،ويقلل من الاعتماد على الأسمدة الصناعية التي تسبب تلوثًا للتربة، ما يوضح أهمية هذا المحصول كجزء من الاستراتيجية الزراعية المستدامة.