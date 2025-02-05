الطقس اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى الإسماعيلية.. عدم الاستقرار وأمطار خفيفة

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-2-2025 بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مع ظهور شبورة مائية وسقوط امطار خفيفة مع عدم استقرار لحالة الطقس وانتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية عقب زوال الشبورة المائية.

وأعلنت محافظة الاسماعيلية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ان المحافظة ستشهد اليوم الأربعاء 5فبراير 2025 انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة مع ظهور شبورة مائية وأمطار خفيفة مع عدم استقرار لحالة الطقس.

وقد تتعرض محافظة الإسماعيلية لشبورة مائية وامطار خفيفة بالاضافة الى الرياح المعتدلة بسرعة 36 كم /ساعة، درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10والعظمى 21.

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد بكافة مراكز ومدن المحافظة بناءً على التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والخاصة بتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين وسائقي المركبات بأخذ الحيطة وتخفيض السرعة، كما وجهت المحافظة للمسافرين نصائح القيادة الآمنة أثناء الشبورة وهى اتباع النصائح و الإرشادات الخاصة بالمرور والقيادة بسرعة منخفضة وبحذر شديد وتجنب القيادة عند انعدام الرؤية وتشغيل كشافات الإضاءة الخاصة بالشبورة وزيادة المسافة الآمنة بين المركبات استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر وفتح جزء بسيط من نوافذ السيارة لتجنب تكثف البخار وإطلاق التنبيه الصوتي على فترات لتنبيه المركبات الأخرى واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية علي ضرورة الالتزام بهذه التعليمات للحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب المخاطر الناتجة عن ضعف الرؤية.

وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وانخفاض فى درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

ومن المتوقع اليوم طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (2) : (3) أمتار، والبحر المتوسط: مضطرب جدا ارتفاع الأمواج (4: 6) أمتار.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 07 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 06 والعظمى 21

