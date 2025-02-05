السكة الحديد تكرم عاطف صبحى مدير إدارة التدريب لبلوغه سن المعاش

كتب سيد الخلفاوى

نظمت رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر حفلا لتكريم عاطف صبحي مدير إدارة التدريب بالهيئة لبلوغه سن المعاش، ذلك بحضور المهندس محمد عامر رئيس الهيئة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، وهشام عبدالواحد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية ، و المهندس ايهاب مراد رئيس الإدارة المركزية لادارة وتنمية المواهب، والسيد عطية سلمي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ، وعبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، وعدد كبير من موظفى الهيئة.

وشهد الحفل إلقاء كلمات من الحضور أثني الجميع على "عاطف صبحي" مؤكدين تقديسه للعمل وما بذله من جهد والخدمات التى قدمها طوال مدة خدمته بالهيئة وحبه لزملاءه وحب رؤساؤه متمنيين له حياة سعيدة بين الأهل والأحباب .





جانب من حفل التكريم



العاملون مشاركون بالحفل