البيت النوبى بالأقصر بوابة دعم الحرف التراثية واليدوية للسيدات والأسر المنتجة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير يتلقاه البيت النوبى بمحافظة الأقصر، والذي يعتبر أحد مشروعات التنمية الشاملة المستدامة بالأقصر ويستهدف تدريب وتأهيل الأسر المنتجة، بالإضافة لكونه أداة للحفاظ على التراث النوبي خاصة الحرف والصناعات التراثية اليدوية البيئية من الاندثار، ونموذج للحياة المعيشية فى المجتمع النوبي، وتقديم أبرز منتجات الحرف اليدوية النوبية من إنتاج أهل النوبة المقيمين فى محافظة الأقصر ومزار سياحي يعكس أوجه الحياة المعيشية للمجتمع النوبي في مختلف مجالات الحياة.

وفي هذا الصدد يقول محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن البيت النوبى حصل على دعم مميز من الوزارة حيث تمت إعادة فتحه بعد توقف لعدة سنوات في 2023 وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بمحافظة الأقصر، موضحاً أن إعادة فتحه أعطت فرصة كبيرة للسيدات والأسر المنتجة فى الحفاظ على الصناعات والحرف التراثية.

ويضيف وكيل تضامن الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن البيت النوبي يضم مجموعة كبيرة من الفتيات يعملن فى عدد من الحرف اليدوية من الخياطة والتطريز والفريكة والخوص وفنون الأعمال اليدوية مثل صناعة الشنط والمشغولات اليدوية منها الخرز وأعمال صناعة السجاد والكليم وصناعات الفخار والملابس الشعبية المشغولة، ويتم الترويج لهذه المنتجات داخل وخارج الأقصر، والتي تتميز بروعة التصميمات وارتباطها الوثيق بالبيئة النوبية المتميزة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب من الفتيات.

ويعود إنشاء البيت النوبي إلى عام 2008 ليعد مركز تدريب وتأهيل الأسر المنتجة، ويعتبر من أبرز بيوت الخبرة فى صعيد مصر فى مجال التدريب على الحرف اليدوية التراثية لما يمتاز به من خبرة في هذا المجال خاصة منتجات الحرف التراثية اليدوية النوبية باعتباره أداة لزيادة الخبرات وتعلم الحرف والحفاظ على التراث النوبي من الاندثار، كما أنه من أهم المزارات السياحية بما يحمل من التراث النوبي فى أوجه الحياة المتعددة من أزياء وأطعمة ومشروبات وطقوس خاصة فى الأفراح والمواسم والأعياد والمواليد.



العمل فى البيت النوبى بالأقصر



العمل فى النول لتجهيز الأقمشة داخل البيت النوبى بالأقصر



العمل من الفتيات فى البيت النوبى بالأقصر