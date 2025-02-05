البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا أغابيوس بالكاتدرائية

كتبت - بتول عصام

يترأس بعد قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تجينز الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، بمحافظة المنيا، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الأربعاء، ثم سيتم نقل الجثمان بالسيارة مباشرة إلى ديرمواس، وتقام صلوات التجنيز في كنيسة السيدة العذراء بمقر المطرانية بديرمواس، حوالي الساعة السادسة مساء.



جثمان الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا

ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان فى المدفن المعد لذلك فى دير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بدلجا بناءً على وصية الأب المطران المتنيح، ويتم استقبال المعزين في بيت الكرمة بديرمواس يومي الخميس والجمعة. كما تصلى صلاة الثالث غدٍ الخميس عقب القداس الإلهي الذي يبدأ الساعة التاسعة صباحًا.

جدير بالذكر أن الأب المطران، وُلد يوم 2 أبريل عام 1944 بمدينة الزقازيق، حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1968، عمِل مهندسًا زراعيًّا ومفتشًا للتموين بطنطا، خدم بكنيسة السيدة العذراء وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالكفور بطنطا، ترهب في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم 15 ديسمبر 1977، سيم قسًا يوم 17 يوليو 1979 باسم الراهب ويصا الأنبا بيشوين رُسم قمصًا يوم 1 يناير 1981، وعُيّن أمينًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، انتدبه المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث للخدمة في الكنيسة المرقسية بالأزبكية، وكنيسة السيدة العذراء بوسط البلد عام 1985، وكذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بشارع الجيش، سيم أسقفًا في 13 نوفمبر 1988، ورُسم مطرانًا في 20 نوفمبر 2022، عانى من المرض في الفترة الأخيرة ونقل مؤخرًا إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة، حيث فاضت روحه الطاهرة أمس.

