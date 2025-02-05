اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يلتقى مجموعة من شباب إيبارشية شمالى فرنسا

الأربعاء، 05 فبراير 2025 09:24 م
البابا تواضروس الثانى يلتقى مجموعة من شباب إيبارشية شمالى فرنسا البابا تواضروس الثانى يتوسط وفد شباب إيبارشية شمالي فرنسا
كتب محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مجموعة من شباب إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، برفقة الأنبا مارك والراهب القس يشوع الأنبا بيشوي والقس أبرآم شنودة من كهنة الإيبارشية، الذين جاءوا إلى مصر لتقديم بعض الخدمات وزيارة مسار العائلة المقدسة.

تأتي زيارة مجموعة شباب شمالي فرنسا لمصر لتقديم بعض الخدمات، في إطار أنشطة مكتب "HIGH" المختص بالتنسيق بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر. وألقى قداسة البابا عليهم كلمة مناسبة واستمع إلى أسئلتهم وأجاب عنها.

وصدر قرار المجمع المقدس في جلسته الأخيرة في شهر مارس من العام الماضي، بتأسيس مكتب يتولى تنسيق وتنظيم الخدمات المقدمة من قبل إيبارشيات الكنيسة القبطية بالخارج لإخوتهم بمصر، وحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره  (Hands in God’s Hand).

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من لقاء البابا
جانب من لقاء البابا

 

لقاء البابا تواضروس الثانى مع الشباب
لقاء البابا تواضروس الثانى مع الشباب






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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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