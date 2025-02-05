البابا تواضروس الثانى يعزى أسقف إيبارشية حلوان فى رحيل كاهن كنيسة السيدة العذراء

كتب: محمد الأحمدى

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، بخالص العزاء للأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى رحيل الأب القس بيشوي حنا، ويلتمس عزاءً سمائيًّا للمسيحيين ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

وتوفى فى ساعة متأخرة من مساء أمس، الأب القس بيشوي حنا كاهن كنيسة السيدة العذراء، بحلوان، وأقدم كهنتها، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر بلغ 71 عامًا وبعد حياة كهنوتيه استمرت ما يزيد عن 34 عامًا.



وولد الأب الراحل يوم 19 سبتمبر 1953 ورسم كاهنًا فى 2 نوفمبر 1990.

