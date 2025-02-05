الاحتلال الإسرائيلى يدفع بتعزيزات عسكرية لمخيم طولكرم وسط تصعيد ميدانى واسع

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دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/ الأربعاء/، بمزيد من التعزيزات العسكرية الإضافية؛ خاصة المشاة إلى مخيم طولكرم، فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى عليه وعلى المدينة منذ 10 أيام.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات المشاة انتشرت بشكل كثيف أمام مدخل المخيم الرئيسى الشمالي، وانتشرت فى الأراضى الزراعية المقابلة له، وأجرت عمليات تمشيط وتفتيش فيها، بعد استيلائها على عدة مبانى سكنية محيطة وكاشفة للمخيم وحولتها لثكنات عسكرية.



‫وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة العدوية للبنات القريبة من مستشفى الشهيد ثابت، ونشرت القناصة على نوافذها، مشيرة إلى أن هذا الانتشار يتزامن مع التواجد الواسع لجنود الاحتلال داخل حارات المخيم وأزقته، مع نشر أعداد كبيرة من فرق القناصة داخل المنازل التى تتربص لكل شيء متحرك وتقوم بإطلاق النار عليه.



وتواصل قوات الاحتلال فرض حصارا مطبقا على المخيم، وسط مداهمات واسعة للمنازل بشكل همجى وتخريبها وتكسيرها، وطرد من تواجد فيها وتهديدهم بالسلاح؛ ما أدى إلى نزوح آلاف السكان، من كافة حاراته، ولم يتبقى سوى المئات ممن يقطنون على أطراف المخيم وتحديدا حارة قاقون.