الأمم المتحدة تدين الهجوم المروع فى حلب

كتبت: هند المغربي

أدانت الأمم المتحدة الانفجار المروع الذي وقع في مدينة منبج شرقي محافظة حلب السورية وأودى بحياة 20 شخصا، معظمهم من النساء فضلا عن إصابة آخرين. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مركبة كانت تقل نساء في طريقهن للعمل في الزراعة الموسمية، مشيرا إلى التقارير التي أفادت بإصابة 13 امرأة أخرى وخمسة أطفال أيضا، بعضهم في حالة حرجة.

وأضاف دوجاريك أن حادثا آخر ناجما عن سيارة مفخخة وقع في المدينة نفسها خلال نهاية الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين وكان ستة أطفال من بين الضحايا.

وجدد المتحدث الأممي التأكيد على ضرورة أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين وقال إنه لا ينبغي أبدا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

على الصعيد الإنساني، قال المتحدث إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدة وتوسيع نطاق بعثات التقييم والرصد الأممية، حيثما تسمح الظروف الأمنية بذلك وأنه خلال الأسبوع الماضي، قاد مكتب أوتشا أيضا مهمة إلى محافظة السويداء، في جنوب غرب البلاد، للتفاعل مع سلطات تصريف الأعمال وتقييم الوضع في المستشفى الوطني هناك.

وكشفت المهمة أيضا أن هناك حاجة ماسة لمياه الشرب والزراعة بسبب زيادة الجفاف على مر السنين وكانت هذه أول مهمة للأمم المتحدة إلى هذه المدينة أكتوبر 2023.