إعلان نتائج كلية الهندسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض لتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن اعتماد وإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 لكلية الهندسة، وذلك تحت إشراف عام من الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف على كلية الهندسة، وبمتابعة الدكتور باسم الهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد مجدي، منسق برنامجي هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة التشييد وإدارة المشروعات.

وأوضح الدكتور عادل حسن أن نتائج الفصل الدراسي الأول جاءت بنسبة نجاح بلغت 88.01% في برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وذلك من إجمالي 446 طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح في برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات 77%، من إجمالي 152 طالبًا وطالبة، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

وأكد الدكتور عادل حسن أن هذه النتائج تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة أكاديمية داعمة للطلاب، حيث يتم التركيز على تطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وتعزيز الجوانب التطبيقية في العملية التعليمية.

كما أشار الدكتور محمد سعد زغلول إلى أن الكلية تسعى باستمرار إلى تحسين جودة التعليم من خلال تطوير البرامج الدراسية، وتعزيز مهارات الطلاب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

شهد اعتماد النتائج الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة ، و إبراهيم زيد مدير عام إدارة شؤون الطلاب.

وأشار الدكتور باسم الهادي إلى أن تحقيق هذه النسب من النجاح هو ثمرة للجهود المتواصلة التي يبذلها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى الدعم الذي توفره الجامعة.

فيما أكد الدكتور أحمد مجدي أن برنامجي هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة التشييد وإدارة المشروعات يشهدان تطورًا مستمرًا من خلال تحديث المناهج وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في إعداد مهندسين مؤهلين لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالاتهم.

وتتطلع الجامعة إلى تحقيق مزيد من النجاحات في الفصول الدراسية القادمة، مع الاستمرار في تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في مختلف التخصصات الهندسية.

