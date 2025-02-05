أوقاف الإسماعيلية تجرى حركة تنقلات فى الإدارات الفرعية لتنشيط العمل الدعوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى الشيخ عبدالخالق عطيفى وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات بين مديرى الإدارات الفرعية، وذلك فى إطار تنشيط العمل الدعوى، وتنفيذاً لتوصيات وتوجيهات الوزارة بضرورة العمل على الانضباط الإداري والدعوى على مستوى المحافظة، بما يتناسب مع المرحلة الحالية من العمل والإنتاج، حيث تم تكليف الشيخ مهدي حامد مهدي محمد مديرا لإدارة أوقاف أبوصوير، والشيخ عبد السلام عبدالله عبد السلام عطوان مديرا لإدارة اوقاف القصاصين، والشيخ محمود السيد محمود رمضان مديرا لإدارة اوقاف القنطرة شرق والشيخ محمد صلاح الدين إبراهيم عبدالله مديرا لإدارة اوقاف التل الكبير، والشيخ محمود السيد محمد سليمان مديرا لإدارة اوقاف القنطرة غرب.

وشدد الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية على مديري الإدارات بأن هذه المرحلة مرحلة عمل وإنتاج، وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بضرورة العمل على الانضباط الإداري والدعوي وتصعيد الكفاءات والمتميزين، وذلك لتنشيط العمل الدعوى، وإحكام السيطرة على المساجد والزوايا، وقطع الطريق على الجماعات المتشددة من الوصول إلى المنابر.

وأضاف بأنه نبه وشدد على مديرى الإدارات الجدد بتنفيذ كامل تعليمات الوزارة في الحرص على المنابر وإقامة الشعائر بمعرفة أبناء الوزارة، وعدم السماح بجمع أية تبرعات تحت أى مسميات، وأن تكون المساجد والزوايا معدة بأفضل صورة فى جميع الأوقات.