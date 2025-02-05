أمطار متوسطة تغطى معظم أنحاء شمال سيناء تصاحبها رياح شديدة

العريش - محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء، الليلة، هطول أمطار متوسطة على معظم الأنحاء، صاحبها هبوب ريتح شديدة.

أكدت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء أنها تتابع تطورات الأحوال الجوية بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية، بما في ذلك الوحدات المحلية، وشركات المرافق، وإدارات المرور، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية أو حدوث أي أضرار جراء سقوط الأمطار. كما تم رفع حالة الاستعداد في جميع المراكز والمدن، تحسبًا لأي تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس.

رغم استمرار تساقط الأمطار بوتيرة متوسطة، إلا أن الحياة لم تتأثر بشكل كبير، حيث استمرت حركة المواصلات والأسواق بشكل طبيعي. في المقابل، فضّل بعض المواطنين الحد من التنقلات غير الضرورية.

وفي المناطق الزراعية، استبشر المزارعون بسقوط الأمطار، نظرًا لدورها الإيجابي في ري الأراضي الزراعية وتحسين المخزون الجوفي من المياه. وأكد عدد من المزارعين أن هذه الأمطار ستساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل الشتوية، خاصة القمح والشعير، التي تعتمد بشكل كبير على مياه الأمطار في مراحل نموها الأولى.

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء تصريف مياه الأمطار ومنع تراكمها في الشوارع والميادين الرئيسية. كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتوجيه المعدات اللازمة إلى الأماكن التي تشهد تجمعات مياه، لضمان عدم تعطل الحركة المرورية.

بدورها، أصدر مجلس مدينة العريش تنبيه للمواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية في الشوارع، تحسبًا لأي حوادث قد تنتج عن تسرب المياه.