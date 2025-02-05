أمطار خفيفة على القليوبية.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متفاوتة ما بين متوسطة إلي خفيفة علي بعض الأنحاء، وسط إعلان حالة الطوارئ بكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وانتشار معدات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحتوى والطرق الرئيسية بسرعة التعامل مع أية تراكمات لمياه الأمطار.

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع أية تراكمات لمياه الأمطار فور هطولها، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بنشر معدات رفع وشفط مياه الشرب لسرعة التعامل أولا بأول علي المحاور والطرق الرئيسية.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد من اليوم ولمدة 48 ساعة مقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية اليوم الأربعاء 5 فبراير وغدا الخميس 6 فبراير 2026، حيث من المتوقع أن تبدأ على السواحل الشمالية ومع تقدم ساعات النهار تؤثر على المناطق الداخلية

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.