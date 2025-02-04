‫ وزير الرى: استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية .

وإلتقى سويلم العاملين بالإدارة ، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين .

وأشار الى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل .

كما وجه بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبية الطلبات الجماعية بشكل سريع .

وأكد سويلم على الإلتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة .

وفى ضوء الطلب المقدم من احد العاملين فيما يخص السكن الإداري بالمحافظة فقد وجه سويلم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية بمراجعة موقف السكن الإداري لهذه الحالة والإفادة بالموقف .

