اليوم السابع
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‫ وزير الرى: استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 01:54 م
‫ وزير الرى: استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية .

وإلتقى سويلم العاملين بالإدارة ، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين .

وأشار الى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل .
كما وجه بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبية الطلبات الجماعية بشكل سريع .

وأكد سويلم على الإلتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة .

وفى ضوء الطلب المقدم من احد العاملين فيما يخص السكن الإداري بالمحافظة فقد وجه سويلم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية بمراجعة موقف السكن الإداري لهذه الحالة والإفادة بالموقف .
 







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