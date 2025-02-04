‫ فحص 382 شحنة أعلاف ومخصبات واردة للمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف

كتبت أسماء نصار

تلقي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، تقريرا عن الإنجازات الشهرية للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من الدكتور محمد الشربيني؛ وفي إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق .

وأوضح التقرير أنه فيما يخص عينات الاحتراف الدولي التي تستقبلها معامل المركز الاقليمي ضمن متطلبات مواصفة الجوده 17025 ، فقد استقبل المركز الاقليمي خلال شهر يناير 2025 ثلاث عينات من BIPEA و FAPAS ، كما تلقى المركز الاقليمي تقارير نتائج العينات السابق إرسال نتائجها ، وكانت كل النتائج داخل المدى الخاص بالتحليل.

وبالنسبة لتسجيلات الأسمدة ، أوضح التقرير أن عدد المركبات التى تقدمت بها الشركات للتسجيل (442) مركبا محلى الصنع ومستورد والشهادات المعتمدة (427) شهادة محلية الصنع ومستوردة .

أما فحص شحنات الأعلاف والمخصبات والإفراج عنها بلغت ( 382) شحنة سماد واردة للمركز الإقليمي للفحص والافراج عنها و (414 ) شحنة اضافات الأعلاف واردة للمركز الإقليمي للفحص والإفراج عنها.

وحول نشاط تسجيل الأعلاف ام إصدار ( 254 ) إستمارة تسجيل أعلاف وإضافاتها مستوردة و ( 587) إستمارات تسجيل أعلاف وإضافاتها محلية الصنع .

وبالنسبة لنشاط عينات الرقابة تم فحص (736)عينة علف دواجن و (3 ) عينات علف أسماك و ( 11 ) عينة علف أرانب و (10) عينات علف حمام وعدد (167) عينة علف حيوانى و (121) عينة علف ماشية ليبلغ إجمالى عدد عينات العلف (712) .