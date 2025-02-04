وكيل صحة سوهاج يتفقد وحدة الحروق بمستشفى سوهاج العام

سوهاج عمرو خلف - محمود مقبول

قام اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بزيارة تفقدية لوحدة الحروق والتجميل بمستشفى سوهاج العام، والمزمع تشغيلها بعد ايام بعد تجهيزها، بحضور المهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات اقليم جنوب الصعيد بوزارة الصحة والسكان و الدكتور ايهاب هيكل مدير المستشفى.

ومن جانبه أشار " دويدار" أن الوحدة هي الأولي من نوعها بين محافظات الصعيد ، موضحاً أنها وحدة متكاملة لعلاج الحروق و التجميل ، مشدداً على تنفيذ بعض التعديلات اللازمة لحصول المواطن علي أفضل خدمة.

لافتاً أن الوحدة ملحق بها عناية خاصة بمصابي الحروق و غرفة عمليات مستقلة خاصة بها وقسم حجز داخلي و سوف تقدم خدماتها للمصابين من جميع محافظات الصعيد، مؤكداً أن الإدارة العامة للطب العلاجي وضعت استراتيجية العمل داخل الوحدة واحتياجاتها من الكوادر الطبية والفنية، وأن تشغيل الوحدة سيكون إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة و رفع المعاناة عن كاهل المرضي مؤكدا على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تلقي كل الدعم علي جميع المستويات.

وفي السياق وخلال أول متابعة ميدانية للدكتور أحمد زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية و مدير إدارة العلاج علي نفقة الدولة وبتوجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل الوزارة ، تابع فريق الإدارة بقيادة " زيد " أعمال نفقة الدولة بالمستشفى، موضحاً انه خلال العام المنقضي 2024 تم إصدار 21 ألف و 722 قرار بمستشفى سوهاج العام.

ولفت إلي أن القرارات شملت قرارات علاج خارجي ضمت أمراض الباطنة و الصدر و الأمراض المناعية و الأمراض النفسية و العصبية و أمراض الأوعية الدموية مؤكداً توفير 5 صيدليات صرف خارجي منعاً للتزاحم وتيسيرا علي المواطنين ، بالإضافة إلى قرارات العلاج الداخلي و العمليات الجراحية و العلاج داخل العناية المركزة ، وشملت القرارات أيضاً الغسيل الكلوي و العلاج الدوائي الخاص بجلسات الغسيل .