وكيل زراعة المنوفية: توزيع 30 ألف طن نترات ويوريا بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، دعمها للمزارعين من خلال توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة، وتطهير الترع بشتى أنحاء المحافظة، للنهوض بالعملية الزراعية، فى إطار الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من توزيع ما يقرب من 30 ألف طن نترات ويوريا ائتمان بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى مطلع شهر أكتوبر وحتى نهاية يناير 2025، مشيرا على علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكل أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة، أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 22 كم من المساقى الخصوصية بنواحي شبين الكوم بترعتى أبو شيخة وعصفور ومثالى أول وتاني، كفر أشليم مركز قويسنا مسقة العنانى، هيت مركز منوف مسقة عزبة بكر، بندر الشهداء مركز الشهداء مسقة خلف الجناين، المقاطع وتلبنت مركز الباجور مسقة أم المكارم والحداد، طنبشا مركز بركة السبع مسقة ريحان، قورص ورملة الأنجب وبوهه شطانوف مركز أشمون مسقة البجامون وسروه العرب والمساعي، بندر تلا وطبلوها مركز تلا مسقة الكوادى والملوانية، وأم حرب والملاحة والحدوده والتى تخدم مساحة 3134 فدانا وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه تمت الموافقة على استخراج 35 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن وماشية ومحلات أعلاف، فيما تم إجراء 17 معاينات لمزارع دواجن وماشية ومصانع ومنحل تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص، والمرور على 23 محل أعلاف و40 مركز تجميع ألبان، بالإضافة إلى المرور الميداني على 5596 فدان حدائق فاكهة وخضراوات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، كما تم عقد 35 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كل المجالات الزراعية .