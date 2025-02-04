وكيل "تعليم سوهاج" يشهد الملتقى الثقافى والرياضى الأول للمدارس الخاصة والدولية

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة غرس روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب لاكتشاف المواهب المختلفة لديهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة والمستمرة بمختلف الأنشطة المدرسية لبناء شخصية متكاملة قادرة على بناء الوطن والحفاظ على الهوية المصرية.

جاء ذلك خلال حضوره فاعليات الملتقى الثقافي والرياضى الأول للمدارس الخاصة والدولية بمدرسة أحمد زويل الخاصة بأخميم بمشاركة (٧) مدارس خاصة بسوهاج وأخميم بحضور محمود أبو اليزيد مدير عام إدارة أخميم التعليمية، والدكتور محمود عباس عميد كلية التربية السابق بسوهاج ورئيس المكتب الفنى بمدرسة أحمد زويل والدكتورة هدى مصطفى رئيس المجلس الأكاديمي بالمدرسة، والدكتور صفاء علام مدير عام المدرسة، والدكتور أشرف أبو الوفا رئيس مجلس الأنشطة بالمدرسة، والتى تنافس خلالها الطلاب المشاركين للفوز بكأس البطولة والملتقى فى لعبة كرة القدم وتنس الطاولة والشطرنج والمسابقة الثقافية الخاصة بالإلقاء الشعرى.



وخلال الحفل كرم وكيل الوزارة والحضور المدارس المشاركة فى الملتقى على مشاركتهم الفعالة والمتميزة.