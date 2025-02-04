اليوم السابع
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وفاة مدرب مساعد لكرة اليد بنادى النحاس إثر إصابته بأزمة قلبية داخل الملعب

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 03:18 م
وفاة مدرب مساعد لكرة اليد بنادى النحاس إثر إصابته بأزمة قلبية داخل الملعب وفاة مدرب مساعد لكرة اليد بنادي النحاس بالإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شهد أحد ملاعب التدريب بـ منطقة شرق الإسكندرية، وفاة المدرب يوسف رمضان المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس، عقب تعرضة لأزمة قلبية داخل أرضية الملعب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة، أن الراحل كان جرى نقله فورا من أرض الملعب إلى المستشفى ووافته المنية إثر أزمة قلبية، فيما قررت المديرية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الوفاة تفصيلا.

كما نعى الاتحاد المصري لكرة اليد ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، يوسف رمضان محمد؛ المدرب المساعد الفريق كره اليد بنادي شركه النحاس االذي وافته المنية مساء الإثنين، وقدموا العزاء لمجلس إدارة النادي وأسرة الفقيد.

 







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