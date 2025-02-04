وفاة طفل متأثراً بحريق حظيرة مواشى أثناء محاولة لصوص سرقتها فى قرية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى أسوان الجامعى، متأثراً بإصابته بحروق من الدرجة الأولى، نتيجة محاولة أحد اللصوص سرقة حوش مواشى وإشعال النيران فيها وبداخلها الطفل.

بدأت الواقعة، بتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بنشوب حريق فى أحد الأحواش المخصصة لتربية المواشي فى قرية أقليت التابعة لدائرة المركز، وإصابة طفلين بحروق لتواجدهما فى المكان.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحوش ملك لشخص يدعى طاهر على إبراهيم، من قرية أقليت ونشبت بينه وبين المتهم فى الواقعة مشادة كلامية، قام على أثرها المتهم بمحاولة سرقة مواشى الطرف الآخر وإشعال النيران فى المكان، وكان صاحب حظيرة المواشى يصطحب معه ابنه وابن شقيقته فى المكان، وأدى اشتعال النيران إلى إصابة الطفلين ونقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتوفى فى الحادث، اليوم، الطفل زياد سليمان العربى، ابن شقيقة صاحب الحظيرة طاهر على إبراهيم، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للواقعة والتصريح بدفن جثة الطفل، وتحرر المحضر اللازم.

فى المقابل، تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، برئاسة الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث المركز، فى تصفية العنصر الإجرامى المتورط فى الواقعة أثناء تواجده بقرية الكاجوج دائرة مركز كوم أمبو.