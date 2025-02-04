وظائف جديدة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بـ محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيفي، غدًا الأربعاء 5 فبراير 2025، لإتاحة فرص عمل للشباب بأحد الشركات.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة، على النحو التالي:

-مديرين فروع، مساعدين مدير فروع، مشرفين (خبرة حلواني/مطاعم).

-بائع شرقي (خبرة سنة على الأقل).

-كاشير (مؤهل عالي).

-عضو فريق حلواني.

-مندوب توصيل (يمتلك دراجة نارية).

-عمال خدمات استيوارد (لا يشترط خبرة).

-شيف فطائر شرقي.

-باريستا.

-مساعدين شيفات سخن.

-ويتر مقدمين طلبات (مؤهل متوسط).

-فرانين مخبوزات (خبرة).

الشروط المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف :

- أن يتراوح سن المتقدم ما بين 18 و 38 سنة

- وجود موقف واضح من التجنيد

- أن يكون المؤهل مناسب لكل وظيفة

- التفرغ للعمل، لافتًا إلى أن التقديم للذكور فقط

وأوضح الجهاز أن الملتقى ينظم بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، غدًا الأربعاء من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية للشركة.