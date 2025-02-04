وظائف جديدة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بـ محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيفي، غدًا الأربعاء 5 فبراير 2025، لإتاحة فرص عمل للشباب بأحد الشركات.
وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة، على النحو التالي:
-مديرين فروع، مساعدين مدير فروع، مشرفين (خبرة حلواني/مطاعم).
-بائع شرقي (خبرة سنة على الأقل).
-كاشير (مؤهل عالي).
-عضو فريق حلواني.
-مندوب توصيل (يمتلك دراجة نارية).
-عمال خدمات استيوارد (لا يشترط خبرة).
-شيف فطائر شرقي.
-باريستا.
-مساعدين شيفات سخن.
-ويتر مقدمين طلبات (مؤهل متوسط).
-فرانين مخبوزات (خبرة).
الشروط المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف :
- أن يتراوح سن المتقدم ما بين 18 و 38 سنة
- وجود موقف واضح من التجنيد
- أن يكون المؤهل مناسب لكل وظيفة
- التفرغ للعمل، لافتًا إلى أن التقديم للذكور فقط
وأوضح الجهاز أن الملتقى ينظم بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، غدًا الأربعاء من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية للشركة.