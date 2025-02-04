وصول 29 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1154 شاحنة و163 سيارة.
و شملت حركة الواردات 33500 طن بضائع، 618 شاحنة و 156 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 536 شاحنة و 7 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة COMMANDER Kعلي متنها 29000 طن الومنيوم قادمة من الهند و السفينتين سينا وAlcudia Express بينما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون والحرية وغادرت السفينتين سينا وAlcudia Express
كما تم تداول 2600 طن بضائع و 350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2030 راكب بموانيها.