وزير الخارجية: تركيا دولة مهمة ومصر تولى أهمية لتعزيز العلاقات بين البلدين

كتب سمير حسنى

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن زيارته إلى أنقرة تتزامن مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا اللذان يجمعهما تاريخ مشترك وأواصر من الأخوة والعمل المشترك منذ وقت طويل، والدليل على ذلك توقيع الدولتين معاهدات كثيرة في مقدمتها معاهدة قادش عام 1269 قبل الميلاد كأول معاهدة تاريخية للسلام وترسيخ مفهوم التعايش السلمي.

أكد عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركي، أن الامتداد التاريخي الطويل بين البلدين يسهم في دفع تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، والتفاهم حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وهو ما تبلور مؤخرا في تدشين المجلس الاستراتيجي المشترك رفيع المستوى برئاسة الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

أشار وزير الخارجية، إلى أن تركيا دولة مهمة، ومصر تولى أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات معها.