اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 فبراير 2025 05:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية اليمنى يؤكد أهمية التعاون مع الولايات المتحدة فى مختلف القضايا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:00 ص
وزير الخارجية اليمنى يؤكد أهمية التعاون مع الولايات المتحدة فى مختلف القضايا وزير الخارجية اليمنى
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .


وذكرت قناة "اليمن" الفضائية، أن الزنداني جدد خلال لقائه بسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، ترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأمريكية الأخير المتعلق بتصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.


وأكد الزنداني أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تجفيف منابع تمويل هذه المليشيات وداعميها، والحد من تهديداتها للأمن والاستقرار.


من جانبه، جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ومواصلة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.







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